POL-HS: Mann überweist Geld an angebliche Tochter

Geilenkirchen/Schleiden-Gemünd (ots) - In der Nacht zu Samstag,13. April, drang ein 15-Jähriger in eine an der Herzog-Wilhelm-Straße gelegene Feuerwache ein und entwendete dort neben Dienstkleidung auch ein Fahrzeug der Feuerwehr. Samstagmittag verursachte der Jugendliche dann gegen 12.15 Uhr in Schleiden-Gemünd mit diesem Fahrzeug einen Verkehrsunfall und flüchtete daraufhin. Im Rahmen der Fahndung konnte das ...

