POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Fahndungserfolg: 32-Jähriger nach mehreren Sachbeschädigungen festgenommen

Horb am Neckar (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am 27.01.24 versucht ein geparktes Fahrzeug in der Straße "Alte Nordstetter Steige" zu beschädigen. Der männliche Täter entzündete um 02.50 Uhr einen unbekannten Gegenstand und legte diesen unter ein an der Örtlichkeit geparkten Pkw. Glücklicherweise erlosch das Feuer selbstständig, sodass es zu keinem ...

