Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Auseinandersetzung - 17-Jähriger leistet Widerstand gegen Bundespolizisten

Dortmund - Salem (ots)

Freitagabend (16. Februar) stellten Bundespolizisten im Rahmen einer Streitigkeit von mehreren Personen im Dortmunder Hauptbahnhof einen Jugendlichen fest. Dieser versuchte zu sich der Kontrolle zu entziehen.

Gegen 21:45 Uhr machte ein Reisender eine Streife der Bundespolizei auf eine körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Dortmund aufmerksam. Die Beamten begaben sich unverzüglich zu dem Schnellrestaurant und trennten mehrere Beteiligte, welche sich in einer aggressiven Weise gegenüberstanden. Hierbei versuchte ein 17-Jähriger sich der polizeilichen Maßnahme durch Flucht zu entziehen. Ein Polizist konnte den Deutschen am linken Oberarm festhalten, woraufhin er sich losriss. Den Einsatzkräften gelang es erneut, die Arme des Jugendlichen zu ergreifen und diesen schließlich an einem nahestehenden Treppengeländer zu fixieren. Dagegen wehrte der junge Mann aus Salem (Baden-Württemberg) sich jedoch, stieß sich von diesem ab und versuchte sich erneut aus den Griffen der Uniformierten zu winden. Die Beamten brachten ihn zu Boden und fixierten in mittels Handfesseln. Auch dabei leistete er Widerstand und versuchte die Einsatzkräfte darin zu hindern. Eine Bodycam zeichnete diese Handlungen auf.

In der Bundespolizeiwache durchsuchten die Beamten den Polizeibekannten nach gefährlichen Gegenständen und fanden in der linken Jackentasche seine Ausweispapiere auf. Der Sorgeberechtigte wurde über den Sachverhalt informiert. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell