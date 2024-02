Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 4 Monate Haft - Bundespolizei nimmt Gesuchten fest

Essen (ots)

Am Freitagmorgen (16. Februar) stellten Bundespolizisten im Essener Hauptbahnhof einen Mann fest. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits nach ihm fahnden.

Gegen 8 Uhr kontrollierten Bundespolizisten im Hauptbahnhof Essen eine 35-Jährigen. Dieser machte mündliche Angaben zu seiner Person. Überprüfungen ergaben, dass die Staatsanwaltschaft Düsseldorf per Haftbefehl nach dem Deutschen suchte. Das Amtsgericht Düsseldorf verurteilte den Mann im August 2022 rechtskräftig, wegen Erschleichens von Leistungen in vier Fällen, zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 40,- Euro. Diese hatte der Gesuchte in der Vergangenheit bisher nicht beglichen.

Die Beamten brachten den Essener zur Bundespolizeiwache. Da er die geforderte Geldstrafe in Höhe von 4.800 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht aufbringen konnte, brachten die Polizisten ihn für die nächsten 120 Tage in eine Justizvollzugseinrichtung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell