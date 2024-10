Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Geparkter Pkw beschädigt

Philippsthal. Am Donnerstag (26.09.), gegen 7 Uhr, parkte die 33-jährige Fahrerin aus Friedewald mit ihrem Pkw Peugeot ordnungsgemäß in einer Parkbucht in der Parkstraße. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkam, musste sie feststellen, dass die Beifahrerseite des Fahrzeuges beschädigt wurde. Vermutlich hat ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gartentor beschädigt

Neuenstein. Am Sonntag (29.09.), gegen 12 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrer eines PKW die Weyerswiesenstraße von der Holsteiner Straße kommend in Fahrtrichtung Dörrwiese. Dabei kam der unbekannte Fahrer rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Gartenzauntor. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne ihren Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

400 Euro Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Montag (30.09.), gegen 7.50 Uhr, stellte der 46-jährige Fahrer eines Audi A6 diesen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelhändlers in der Friedloser Straße ab. Als er nach dem Einkauf zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen Schaden an der linken Fahrzeugseite. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 400 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

