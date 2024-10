POL-OH: Frontalzusammenstoß auf der L 3141 - Person schwer verletzt

Vogelbergkreis (ots) - Schotten. Am Dienstagabend (01.10.) ging gegen 21.00 Uhr bei der Rettungsleitstelle des Vogelbergkreises die Meldung über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Lessingstraße in Schotten ein. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte konnte vor Ort eine starke Rauchentwicklung und Feuer aus der Souterrainwohnung festgestellt werden. Die Feuerwehr ...

mehr