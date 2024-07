Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Norderfriedrichskoog: Brand eines Stallgebäudes

Norderfriedrichskoog (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (23.07.2024) kam es zu einem Brandausbruch in einem für Kälber genutzten Stall in der Gemeinde Norderfriedrichskoog.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehren gegen 03:40 Uhr stand das Gebäude in Vollbrand. Teile des Daches waren bereits in den Stall hinabgestürzt. Fünfzehn Kälber verendeten durch die Brandeinwirkung.

Das Stallgebäude brannte vollständig aus. Auch zwei Futtersilos und eine Futtermaschine wurden durch den Brand zerstört.

Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kriminalpolizeistelle Husum dauern an.

Neben der Polizei und dem Rettungsdienst befanden sich die freiwilligen Feuerwehren Uelvesbüll-Norderfriedrichskoog, Simonsberg, Witzwort und Oldenswort im Einsatz.

