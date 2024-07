Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Glücksburg

Langballig: Folgemeldung zu Bränden

Glücksburg / Langballig (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Polizeidirektion Flensburg:

Das Kommissariat 2 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg konnte für drei Brände in Glücksburg und Langballig einen 21-jährigen Tatverdächtigen aus dem Kreisgebiet ermitteln.

Im Einzelnen räumte der bislang nicht polizeilich in Erscheinung getretene junge Mann ein, zwischen dem 27.06. und 28.06. ein Strohlager und drei Altkleidercontainer in Langballig sowie zwei Müllcontainer in Glücksburg angezündet zu haben.

Die Ermittlungen in Bezug auf das Brandgeschehen im Landschaftsmuseum Angeln/Unewatt dauern an. Ein Zusammenhang mit den anderen Bränden kann derzeit weder bestätigt noch ausgeschlossen werden. Die Brandursachenforschung zu dem vollständig zerstörten Museum ist noch nicht abgeschlossen.

Für Rückfragen steht die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Flensburg zur Verfügung.

