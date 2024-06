LPI-J: Haarschneider als Beutegut

Jena (ots) - In Jena kam es am Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem E-Scooter. Die 47-jährige Passantin wartete an einer Ampel am Leutragraben bis diese auf grün umschaltete. Nachdem sie ihren Weg fortsetzte kam eine E-Scooter-Fahrerin auf dem Gehweg angefahren, übersah die Frau und touchierte sie seitlich. Daraufhin stürzte die 47-Jährige und zog sich leichte Verletzungen ...

mehr