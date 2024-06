Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Scheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen; Porsche nun ohne Scheinwerfer; Audi Q7 gestohlen und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Scheibe einer Bushaltestelle eingeschlagen - Offenbach

(jm) Zwei Unbekannte beschädigten am späten Dienstagabend die Scheibe einer Bushaltestelle im Lichtenplattenweg im Bereich der 30er-Hausnummern. Eine Zeugin hatte den Vorfall beobachtet und gegen 22.40 Uhr die Polizei informiert. Zuvor hatten die Täter vermutlich einen Stein gegen die Scheibe geworfen und einen Schaden von etwa 1.500 Euro verursacht. Ersten Angaben zufolge soll es sich um zwei augenscheinlich Minderjährige gehandelt haben. Die Polizei bittet um weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-5100.

2. Porsche nun ohne Scheinwerfer - Offenbach/Westend

(cb) Ein Fahrzeughalter, welcher seinen schwarzen Porsche Cayenne am Montagabend im Dreieichring parkte, musste am nächsten Morgen feststellen, dass bei seinem Fahrzeug die Scheinwerfer fehlten. Ersten Erkenntnissen nach haben die bislang unbekannten Täter die vordere Stoßstange des schwarzen Wagens aufgeschnitten und anschließend beide Scheinwerfer ausgebaut und dadurch einen Sachschaden von etwa 1.400 Euro verursacht. Erst in der Nacht zuvor hatten Unbekannte ein Wohnmobil, welches an der Anschrift "Auf der Rosenhöhe" (70er Hausnummern) abgestellt war, aufgebrochen. Die Autoknacker hatten es auch hier unter anderem auf die Frontscheinwerfer abgesehen (wir berichteten). Zeugen wenden sich bitte unter der Telefonnummer 069 8098-1234 an die ermittelnden Beamten des Fachkommissariats.

3. Audi Q7 gestohlen - Dietzenbach

(db) Auf einen weißen Audi Q7 mit Frankfurter Kennzeichen hatten es Diebe am Dienstagmorgen abgesehen. Das Auto wurde gegen 7.45 Uhr durch die Eigentümerin in einer Tiefgarage in der Werner-Hilpert-Straße (10er Hausnummern) abgestellt. Bei ihrer Rückkehr gegen 13.20 Uhr konnte die Fahrerin jedoch nur noch einen leeren Parkplatz vorfinden. Wie sich die Autodiebe Zutritt zur Tiefgarage verschafften, das Fahrzeug der Geschädigten öffneten und anschließend mit dem Q7 davonfuhren, wird jetzt durch die Kripo ermittelt. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Wagens geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

4. Unfallflucht: Fahrzeug touchiert und abgehauen - Mühlheim am Main

(jm) Wer am Dienstagabend im Bereich Mainstweg unterwegs war, könnte Hinweise zu einer Unfallflucht geben, die sich gegen 19.10 Uhr ereignet hat. Eine 46 Jahre alte Frau war mit ihrem Hyundai Tucson auf dem Mainstweg von der Anton-Dey-Straße kommend in westliche Richtung unterwegs, als ihr ein Unbekannter entgegenkam. Beim Vorbeifahren touchierte der Unbekannte offenbar mit seinem Außenspiegel den schwarzen SUV und verursachte einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Ohne sich jedoch um die Schadensregulierung zu kümmern, machte sich der Verantwortliche davon. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen älteren silbernen Mercedes mit OF-Kennzeichen gehandelt haben. Der Fahrer wird als 70 bis 80 Jahre alt beschrieben. Er hatte graue Haare und trug eine beige Jacke. Im Fahrzeug soll sich zudem eine ältere Frau mit rosafarbener Jacke befunden haben. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlheim unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

Offenbach 19.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell