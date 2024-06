Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mehrere Personen gerieten aneinander: Was genau geschah im Bereich Schützenstraße

Lautenschlägerstraße?; Mädchen kracht mit Kart gegen parkendes Auto und wird schwer verletzt und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Mehrere Personen gerieten aneinander: Was genau geschah im Bereich Schützenstraße / Lautenschlägerstraße? - Hanau

(lei) Noch unklar sind sowohl die Hintergründe als auch die Abläufe eines nicht nur verbalen Streits unter mehreren Personen, der sich am Montagabend in der Hanauer Innenstadt zugetragen hat. Die Polizei hat in dem Zusammenhang nun Ermittlungen wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung sowie wegen Bedrohung aufgenommen. Den bisherigen polizeilichen Informationen zufolge war zunächst ein 26-Jähriger am späten Abend zu Fuß in der Schützenstraße unterwegs, als er nach eigenen Angaben von mehreren jungen Männern bedroht und körperlich attackiert wurde, wobei auch ein Messer und ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen sein sollen. Der 26-Jährige konnte sich nach kurzer Zeit losreißen und flüchten. Kurz darauf, gegen 23.10 Uhr, kam es unweit davon zu einer erneuten Auseinandersetzung in der Lautenschlägerstraße. Eine Person aus der vorherigen Angreifergruppe war nun das Opfer und soll hier ebenfalls von mehreren Personen unter Einsatz einer Waffe bedroht worden sein. Die Personalien der in beiden Fällen beteiligten Personen, die offenbar nicht das erste Mal aneinandergerieten, sind der Polizei bereits zum großen Teil bekannt. Zeugen der beiden Geschehnisse werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 100-120 bei der Polizeistation Hanau I zu melden.

2. Diebe entwendeten zwei SUV-Fahrzeuge - Hanau/Lamboy

(jm) Diebe waren am Sonntagnachmittag auf dem Gelände eines Autohauses in der Moselstraße zugange und entwendeten zwei Fahrzeuge der Marke Volvo. In der Zeit zwischen 16 und 18.30 Uhr gelangten die Täter auf das Firmengrundstück, stahlen die beiden SUV-Fahrzeuge und montierten zusätzlich von einem weiteren Wagen das vordere sowie hintere Kennzeichen ab. Vermutlich brachten die Täter die HU-Kennzeichen an dem weißen XC 90 an, da das Firmenfahrzeug ohne Kennzeichen auf dem Gelände stand. An dem weißen Volvo XC 60 waren F-Kennzeichen angebracht. Die Umstände, wie sie die Fahrzeuge öffneten und starteten, müssen noch ermittelt werden. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zum Diebstahl und dem Verbleib des hochwertigen Fahrzeuges unter der Rufnummer 06181 100-123.

3. Unfallflucht: Golf-Fahrerin musste weißen Transport ausweichen - BAB 66 / Gelnhausen

(lei) Sie touchierte die Betonleitwand, weil sie einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug verhindern wollte: Nun sucht die Polizeiautobahnstation Langenselbold nach einem weißen Kleintransporter, der die Ursache hierfür gesetzt hat. Ort des Geschehens war der derzeitige Baustellenbereich der Autobahn 66 zwischen den Anschlussstellen Gründau-Lieblos und Gelnhausen-West. Eine 18-Jährige war dort am Montagabend gegen 19.40 Uhr in Richtung Fulda unterwegs und befand sich dabei auf der linken Fahrspur. Als sie den weißen Transporter überholen wollte, kam dieser plötzlich nach links auf die Fahrspur der jungen Frau gefahren. Die 18-Jährige wich daraufhin aus. Eine Berührung mit dem Transporter konnte sie zwar verhindern, sie schrammte jedoch an der Betonleitwand entlang, wodurch Sachschaden von über 2.000 Euro an ihrem blauen Golf entstand. Der Transporter, an dem wohl ungarische Kennzeichen angebracht waren und dessen Fahrer (40 bis 50 Jahre alt, Glatze, kräftige Statur, weißes Oberteil) augenscheinlich ein Mobiltelefon während der Fahrt bediente und mutmaßlich aufgrund dessen abgelenkt gewesen sein könnte, fuhr anschließend unerlaubt davon. Die Beamten bitten nun um weitere Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06183 91155-0.

4. Mädchen kracht mit Kart gegen parkendes Auto und wird schwer verletzt - Linsengericht/Altenhaßlau

(cb) Am Samstag verbrachten ein 43 Jahre alter Vater und seine Tochter gemeinsam den Nachmittag und fuhren auf dem eigenen Grundstück gemeinsam mit einem motorisierten Kart. In einem unbeobachteten Moment setzte sich das zwölfjährige Mädchen alleine auf das motorangetriebene Gefährt und fuhr vom Hof. Scheinbar verlor es die Kontrolle über das Kart und krachte gegen einen in der Karlstraße parkenden BMW, erst unter dem Fahrzeugheck kam es schließlich zum Stehen. Durch den Zusammenprall erlitt das Mädchen mehrere Frakturen im Gesichtsbereich sowie an einem Sprunggelenk. Das Kind wurde zur intensivmedizinischen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Der Vater erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Am Heck des BMW entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 2.000 Euro.

Offenbach 18.06.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

