POL-FL: Leck: Fahrzeug verunfallt nach Verfolgungsfahrt

Busdorf (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (14./15.07.24) kam es in der Alten Landstraße in Busdorf zu einer Sachbeschädigung an einem Mülleimer. Gegen 03.00 Uhr bemerkten Anwohner eines Ponyhofs einen explosionsartigen Knall. Der metallene Abfallbehälter, der sich unweit des Gewerbegebiets Wittgenstein befindet, wurde vermutlich durch einen Feuerwerkskörper komplett zerstört. Vor diesem Hintergrund hat die ...

