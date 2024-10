Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstähle aus Hofläden - Diebstahl aus Pkw

Fulda (ots)

Diebstähle aus Hofläden

Fulda. In der Nikolaus-Seng-Straße im Stadtteil Maberzell brachen Unbekannte am Montag (30.09.), gegen 1.30 Uhr, eine Geldkassette in einem Selbstbedienungsladen auf und stahlen Bargeld. Außerdem entwendeten sie ein Glas mit Wechselgeld und eine Tüte Kartoffeln. Ein Zeuge beobachtete die beiden Täter, die mit einem Pkw unterwegs waren und informierte die Polizei.

In der gleichen Nacht, zwischen 1 Uhr und 1.30 Uhr, war auch ein Hofladen in der Fliederstraße im Stadtteil Kämmerzell Ziel Unbekannter. Auch dort stahlen zwei Personen Geld aus einer Kasse und beschädigten einen Aufbewahrungskasten aus Holz. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Pkw

Fulda. In der Straße "Auf der Wolfsheide" im Stadtteil Zirkenbach verschafften sich Unbekannte zwischen Montagabend (30.09.) und Dienstagmorgen (01.10.) Zugang zu einem auf einem Garagenvorplatz vor einem Wohnhaus abgestellten grauen Ford. Die Täter suchten im Innenraum nach Wertgegenständen und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

