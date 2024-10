Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreise Fulda und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Verkehrsunfall

Großenlüder. Am Dienstag (01.10.) kam es gegen 19.30 Uhr zu einem Alleinunfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro entstand. Ein 17-jähriger Motorrad-Fahrer aus Großenlüder befuhr die B 254 aus Richtung Bimbach kommend und wollte im Bereich der Abfahrt St. Georg Straße die B 254 verlassen. Im Kurvenbereich der Abfahrt verlor er auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte gegen die rechtsseitige Leitplanke. Der 17-Jährige verletzte sich leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Polizeistation Fulda

VB

Verkehrsunfallflucht

Alsfeld. Am Dienstag (01.10.), zwischen 18:45 und 21 Uhr, kam es in der Liederbacher Straße auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrer eines schwarzen Passat parkte sein Auto auf einem der Parkplätze. Ein unbekannter Beteiligter touchierte mit seinem Fahrzeug in der Farbe metallicgrün beim Ein- oder Ausparken den linken vorderen Kotflügel des VW und entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Verpflichtungen als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631-9740, jeder andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Alsfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell