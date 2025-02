POL-PDWO: Versammlungen am Hauptbahnhof in Worms

Worms (ots) - Die Kriminalpolizei Worms ermittelt im Rahmen eines Strafverfahrens wegen schweren Raubes, der sich am Montag, den 10.02.2025 gegen 20:45 Uhr ereignet hat. Die Mitarbeiterin eines Kioskes in der Straße Am Römischen Kaiser, wurde nach derzeitigem Kenntnisstand am Ende ihrer Schicht von einem bislang unbekannten Täter in das Innere des Kioskes gedrängt, ...

