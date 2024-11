Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auto gestreift und weggefahren

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei in der Spicherer Straße. Wie die 26-jährige Halterin eines Audi den Beamten am Donnerstagnachmittag mitteilte, parkte sie ihr Fahrzeug im Zeitraum von 7:15 Uhr bis 15:30 Uhr am Fahrbahnrand. Bei ihrer Rückkehr stellte die Frau einen Streifschaden an der Heckstoßstange ihres Autos fest. Der Verursacher entfernte sich zuvor unerkannt von der Örtlichkeit. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Ereignis machen können. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 entgegen. |mela

