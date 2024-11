Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Fahrräder entwendet

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagmittag wurde der Polizei ein Diebstahl von zwei Fahrrädern in der Fußgängerzone gemeldet. Wie der Eigentümer mitteilte, stellte er die Drahtesel der Marke VeloDe am Mittwochmittag, gegen 11:30 Uhr, vor einem Restaurant in der Marktstraße ab. Bei seiner Rückkehr um 22:30 Uhr konnte der 29-Jährige die grün- und schwarzfarbigen Räder nicht mehr auffinden. Auf beiden Fortbewegungsmitteln ist jeweils eine rote Box angebracht. Die Beamten haben ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet und suchen Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |mela

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell