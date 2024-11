Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel gestohlen und Bankkarte benutzt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Für einen Schock bei einer 62-Jährigen sorgte der Anruf ihrer Hausbank am Donnerstagnachmittag. Ein Bankmitarbeiter teilte der Kundin mit, dass jemand versucht habe, Geld von ihrem Konto abzubuchen. Dies konnte durch das Geldinstitut verhindert werden. Als die Frau daraufhin nach ihrem Geldbeutel suchte, bemerkte sie, dass die Börse nicht mehr in ihrer Handtasche war. Die 62-Jährige geht derzeit davon aus, dass sich ein Langfinger nach ihrem Einkauf am späten Mittwochnachmittag in einem Discounter in der Rosenhofstraße an der Handtasche zu schaffen gemacht und das Portemonnaie samt Bargeld und Bankkarten gestohlen hat. Die Tat muss sich nach den Angaben der Bestohlenen zwischen 17:15 Uhr und 18 Uhr zugetragen haben. Zudem stellte die Frau fest, dass der Täter die EC-Karte an mehreren Zigarettenautomaten und in einer Drogerie in der Rosenhofstraße eingesetzt hatte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell