Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anhänger aufgebrochen und Gegenstände entwendet

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Dahlienweg zugelangt. Ein Fahrzeug-Anhänger stand dort im Zeitraum von 21 Uhr bis 7:45 Uhr am Straßenrand. Wie der 50-jährige Anzeigenerstatter mitteilte, wurden aus dem Anhänger ein Höhensicherungsgerät sowie ein Stemmhammer im Gesamtwert von 1600 Euro entwendet. Aufbruchsspuren konnte die Polizei an dem Anhänger feststellen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen. |mela

