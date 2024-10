POL-BOR: Gronau - Einbrecher entwenden Tresor

Ahaus (ots) - Tatort: Ahaus, Brambrink; Tatzeit: 24.10.2024, zwischen 19.45 Uhr und 20.30 Uhr; Sich gewaltsam Zugang zu einer Garage verschafft haben sich Unbekannte in Ahaus. Um in das Innere des Objekts an der Straße Brambrink zu gelangen, hatten die Täter am Donnerstagabend ein Fenster aufgebrochen. Über die Garage gelangten sie in die Küche des angrenzenden Einfamilienhauses. Dort durchsuchten sie eine Handtasche ...

