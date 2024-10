POL-BOR: Ahaus - Lkw-Anhänger angesprüht

Ahaus (ots) - Da staunten die Polizeibeamten der Schwerlastgruppe bei ihrer Kontrolle in Ahaus nicht schlecht: Schon über drei Jahre war ein 56-jähriger Berufskraftfahrer aus Coesfeld ohne Führerschein unterwegs. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes hielten am Anfang dieser Woche auf der L575 den voll beladenen 26-Tonner-Lkw an. Bei der Datenauswertung des Fahrtenschreibers wurde festgestellt, dass der Fahrer in den ...

mehr