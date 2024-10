POL-BOR: Erstmeldung: Bocholt - Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden an der Adenauerallee

Borken (ots) - Tatort: Borken, Hawerkämpe; Tatzeit: 22.10.2024, 18.00 Uhr, bis 23.10.2024, 06.30 Uhr; Bislang unbekannte Diebe entwendeten mehrere Starkstromkabel in Borken. In der Nacht zum Mittwoch stahlen die Unbekannten von dem Gelände einer Baustelle an der Hawerkämpe Kabel im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl) Kontakt für ...

