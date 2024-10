Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Berufskraftfahrer ohne Führerschein unterwegs

Ahaus (ots)

Da staunten die Polizeibeamten der Schwerlastgruppe bei ihrer Kontrolle in Ahaus nicht schlecht: Schon über drei Jahre war ein 56-jähriger Berufskraftfahrer aus Coesfeld ohne Führerschein unterwegs. Die Spezialisten des Verkehrsdienstes hielten am Anfang dieser Woche auf der L575 den voll beladenen 26-Tonner-Lkw an. Bei der Datenauswertung des Fahrtenschreibers wurde festgestellt, dass der Fahrer in den letzten drei Wochen insgesamt 13 Mal ohne die erforderliche Fahrerkarte am Steuer seines Fahrzeugs gesessen hatte. Die Überprüfung seiner Fahrerlaubnis ergab, dass diese schon im September 2021 offiziell abgelaufen war. Und zu guter Letzt war auch die erforderliche Qualifikation zum Berufskraftfahrer nicht mehr gültig. Das Ergebnis der Ermittlungen endete in einer Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen den Fahrer. Auch für die Verantwortlichen des Transportunternehmens bleibt der Vorfall nicht ohne Folgen - sie sind dafür zuständig, die nötigen Nachweise der Fahrer zu überprüfen. Weitere Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen wegen der Verstöße gegen das Berufskraftfahrerqualifikationsgesetz und der entsprechenden Sozialvorschriften ergänzen das Verfahren. Die Weiterfahrt wurde durch die Polizei an Ort und Stelle beendet. Die abschließende rechtliche Beurteilung der Sachlage, einschließlich des Strafmaßes, obliegt nun der Staatsanwaltschaft, bzw. der zuständigen Ordnungsbehörde. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell