POL-BOR: Borken - Kupferkabel entwendet

Borken (ots) - Tatort: Borken, Johann-Walling-Straße; Tatzeit: 20.10.2024, 18.00 Uhr, bis 22.10.2024, 19.00 Uhr; Bislang unbekannte Täter entwendeten in Borken einen E-Scooter. Der Besitzer hatte seinen Roller am Sonntagabend an dem Fahrradständer vor einer Gaststätte angekettet. Als er am Dienstagabend zurückkam musste er feststellen, dass Unbekannte den E-Scooter entwendet hatten. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise ...

