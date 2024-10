Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Geschädigter nach Verkehrsunfall auf Tankstellengelände gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße;

Unfallzeit: 22.10.2024, 22.00 Uhr;

Einen geparkten Pkw hat ein Autofahrer am Dienstagabend in Gronau angefahren. Zugetragen hat sich der Verkehrsunfall gegen 22.00 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle an der Ochtruper Straße. Der Unfallverursacher informierte die Polizei erst im Nachgang - das betroffene Fahrzeug stand zu dem Zeitpunkt nicht mehr an der Örtlichkeit. Es handelt sich um einen schwarzen Pkw. Nun wird der Fahrer oder die Fahrerin des möglicherweise beschädigten Kfz gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

