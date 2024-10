Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Große Menge Kupferkabel entwendet

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Boschstraße;

Tatzeit: zwischen 18.10.2024, 13.00 Uhr, und 22.10.2024, 13.45 Uhr;

Etwa 2200 Meter Kupferkabel haben Unbekannte in Stadtlohn von einer Baustelle entwendet. Diese befanden sich auf einem Grundstück an der Boschstraße auf zwei großen Rollen. Um an ihre Beute zu gelangen, verschafften sich die Täter zwischen Freitag- und Dienstagmittag unbefugt Zugang zu dem beschrankten Gelände. Der Schaden beläuft sich auf einen fünfstelligen Euro-Betrag. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell