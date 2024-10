Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrerin in Kreisverkehr übersehen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Kreisverkehr Wüllener Straße / Wessumer Straße / Königstraße; Unfallzeit: 22.10.2024, 11.45 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Dienstag in Ahaus bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 60-jähriger Autofahrer aus Velen fuhr gegen 11.45 Uhr von der Wessumer Straße kommend in den Kreisverkehr Wessumer Straße/Königstraße ein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit einer 26-jährigen Vredenerin: Die Frau hatte sich bereits in dem Kreisel befunden. Das Auto erfasste das Hinterrad ihres Pedelecs, wodurch sie stürzte. Die Leichtverletzte wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. (ms)

