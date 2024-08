Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überschlagen

Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

Eine 43-jährige Audi-Fahrerin wollte heute Morgen von der Hauptstraße in Hohenkirchen aus nach links auf die B 247 auffahren. Dabei übersah sie offenbar eine Opel-Fahrerin aus Richtung Schwabhausen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug der 19-Jährigen. Der Opel überschlug sich mehrfach, die Fahrerin zog sich nur leichte Verletzungen zu. An ihrem Fahrzeug entstand Totalschaden. Beide Fahrerinnen kamen zur Untersuchung in ein Krankenhaus, die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergung kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen. (ah)

