Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrer beschädigt Pkw und bedroht Spaziergänger

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Kettelerstraße;

Tatzeit: 20.10.2024, 11.40 Uhr;

Mutwillig den Seitenspiegel eines Pkw abgetreten hat ein Unbekannter in Ahaus-Ottenstein. Ein Autofahrer war am Sonntag gegen 11.40 Uhr auf der Kettelerstraße unterwegs, wo ihm ein Mann auf einem Fahrrad entgegenkam. Dieser war mitten auf der Fahrbahn unterwegs und hatte den Blick auf sein Mobiltelefon gerichtet. Aufgrund dessen Fahrweise entschied sich der Geschädigte anzuhalten und zu warten, bis dieser vorbeigefahren war. Auf Höhe des Wartenden angekommen, trat der Radfahrer gezielt gegen den linken Außenspiegel des Pkw und flüchtete zunächst Richtung Barler Kreisel. Von der Kettelerstraße bog er auf einen Verbindungsweg Richtung Vredener Dyk ab, wo ihm ein Spaziergänger mit einem Hund entgegenlief. Unter Vorhalt einer Waffe forderte der Unbekannte den Fußgänger auf, sich nicht in den Sachverhalt einzumischen. Nach Angaben des Zeugen handelte es sich offensichtlich um eine Spielzeugwaffe. Der unbekannte Radfahrer setzte seine Flucht in Richtung Waldgebiet zwischen Vredener Dyk und Borkener Straße fort. Er wird wie folgt beschrieben: zwischen 20 und 25 Jahren alt, schlanke Statur, circa 1,80 bis 1,90 Meter groß, mit einem grau-schwarzen Hoodie, einer schwarzen Hose sowie schwarzen Turnschuhen bekleidet. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell