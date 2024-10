Konstanz (ots) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einen Fußgänger haben am Samstagnachmittag im Herose-Park beide Personen Verletzungen erlitten. Ein 84-jähriger Pedelec-Fahrer übersah einen 60-jährigen Fußgänger und fuhr diesem versehentlich in den Rücken. In der Folge stürzte der Radler und verletzte sich im Gesicht. Der Fußgänger ...

