POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Sturz im Kreisverkehr verletzt (06.10.2024)

Stockach (ots)

Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz im Kreisverkehr Messkircher Straße/Tuttlinger Straße am Sonntagabend, gegen 18 Uhr, Verletzungen zugezogen. Ein 41-Jähriger fuhr mit einer Yamaha RN11 durch den Kreisverkehr an der Avia Tankstelle. Während der Biker die Ausfahrt zur Tuttlinger Straße passierte, fuhr ein 63-Jähriger mit einem Skoda von dort kommend in den Kreisel ein. In der Folge stürzte der 41-Jährige ohne das es zum Zusammenstoß mit dem Auto kam und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07771 9391-0 beim Polizeirevier Stockach zu melden.

