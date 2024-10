POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Sonntag (06.10.2024) verletzte ein 52-Jähriger einen Fahrscheinkontrolleur in der Langenmantelstraße. Gegen 17.30 Uhr war der 52-Jährige ohne gültigen Fahrschein in einer Straßenbahn unterwegs. Bei der Kontrolle beleidigte der Mann den Fahrscheinkontrolleur zunächst und schlug ihn anschließend. Hierbei wurde der Fahrscheinkontrolleur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt ...

