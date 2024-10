Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Königstraße;

Unfallzeitraum: 23.10.2024, 16.40 Uhr bis 17.10 Uhr;

Nachdem er einen Unfall verursacht hatte, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Bocholt. Eine Pkw-Fahrerin hatte am Mittwoch um 16.40 Uhr ihren Wagen am Fahrbahnrand der Königstraße abgestellt. Als sie eine halbe Stunde später zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie am Kotflügel vorne links einen frischen Schaden feststellen. Die Höhe des Sachschadens wurde mit etwa 1.000 Euro angegeben.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell