Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Motorhaube zerkratzt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Auf der Sunhaar;

Tatzeit: 23.10.2024, zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr;

Eine böse Überraschung erwartete einen Mann nach seinem Einkauf in Gronau-Epe: Als er am Mittwoch zu seinem geparkten Auto zurückkehrte, musste er eine frische Beschädigung auf der Motorhaube feststellen. Unbekannte hatten den Pkw zerkratzt. Das Fahrzeug hatte zwischen 17.30 Uhr und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Auf der Sunhaar gestanden. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell