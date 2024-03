POL-MA: Hockenheim/ Rhein-Neckar-Kreis: LKW-Fahrer zerstört Stromverteilungskasten

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Mittwoch hielt eine 44-Jährige mit ihrem Daimler am Straßenrand der Kurfürstenstraße. Als sie um kurz nach 7:30 Uhr wieder losfuhr, übersah sie nach derzeitigen Erkenntnisstand die gerade an dem haltenden Auto verbeifahrende Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Diese prallte gegen die Motorhaube und fiel ...

mehr