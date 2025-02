Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ladendiebe schlagen und verletzten Ladendetektiv - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Ein Ladendetektiv ist am Donnerstag, 27. Februar 2025, in einem Geschäft in der Altstadt von zwei mutmaßlichen Ladendieben verletzt worden. Der 48-jährige Ladendetektiv beobachtete einen unbekannten Mann gegen 13.30 Uhr dabei, wie er beim Bezahlvorgang in einer Drogerie an der Bahnhofstraße nicht alle Waren scannte. Als er und seine unbekannte Begleiterin mit den nicht bezahlten Waren das Geschäft verlassen wollten, sprach er das Duo an. Zunächst folgten die beiden Unbekannten dem Ladendetektiv, um den Sachverhalt zu klären, jedoch schlug die Stimmung um, als der 48-Jährige drohte, die Polizei alarmieren zu wollen. Daraufhin schlug der unbekannte Mann den Ladendetektiv mehrfach, während die Frau den 48-Jährigen würgte. Anschließend flüchteten die beiden Angreifer. Der leichtverletzte Ladendetektiv wurde zur Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe: Der gesuchte Mann ist etwa 25 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,75 Meter groß, hat eine normale Statur und schwarze, kurze Haare sowie einen schwarzen, lückenhaften Bart. Zur Tatzeit trug er ein schwarzes Shirt und ein beigefarbenes Überhemd, eine schwarze Weste, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe. Die unbekannte Frau ist circa 1,60 Meter groß, trug ihr schwarzes Haar zu einem Zopf gebunden, war mit einem langen, beigen Mantel bekleidet und hatte eine schwarze Handtasche dabei. Wer kann Angaben zu den beiden Gesuchten machen? Zeugen melden sich mit Hinweisen bitte beim Kriminalkommissariat 21 unter 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter 0209 365 8240.

