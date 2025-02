Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Frau greift Polizistin an und wird in Gewahrsam genommen

Gelsenkirchen (ots)

Eine Polizeibeamtin ist am Mittwoch, 26. Februar 2025, in Heßler von einer 53 Jahre alten Businsassin angegriffen worden. Die 53-Jährige fuhr gegen 20.50 Uhr in einem Bus und hörte dabei über den Lautsprecher ihres Mobiltelefons Musik. Auch auf mehrfache Aufforderung der 50-jährigen Busfahrerin, die Musik leiser zu stellen, reagierte die Frau aus Gelsenkirchen nicht. Als die Busfahrerin sie schließlich des Busses verwies und die 53-Jährige auch darauf nicht reagierte, alarmierte die 50-Jährige die Polizei. Auch bei Eintreffen der Beamten an der Grothusstraße verhielt sich die Gelsenkirchenerin weiter unkooperativ und weigerte sich, aus dem Bus auszusteigen. Auch einem ausgesprochenen Platzverweis kam die Gelsenkirchenerin nicht nach und zeigte sich verbal aggressiv. Währenddessen führte die Frau ein Videotelefonat, in welchem sie die Kamera dauerhaft auf die Beamten richtete. Als die Beamten ihr nach mehrfacher Aufforderung, das Filmen zu unterlassen, das Mobiltelefon wegnehmen wollten, schlug die Frau eine Polizeibeamtin. Anschließend folgte die 53-Jährige der Polizeibeamtin, die die Tasche der Frau ergriffen hatte, und verließ den Bus. Hier forderte sie energisch die Herausgabe ihrer Tasche, schlug und schubste dabei die Polizeibeamtin erneut. Die Einsatzkräfte brachten die Frau zu Boden, fixierten sie und nahmen sie zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Die Gelsenkirchenerin wurde ins Polizeigewahrsam gebracht und gegen sie ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Polizeibeamtin konnte im Dienst bleiben.

