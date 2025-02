Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 16-Jähriger bei Diebstahl im Baumarkt erwischt

Gelsenkirchen (ots)

Am Mittwochnachmittag, 26. Februar 2025, gegen 17.10 Uhr, erhielt eine Streifenwagenbesatzung der Gelsenkirchener Polizei einen Einsatz in der Sperberstraße in Buer.

In einem dortigen Baumarkt hatte ein 16 Jahre alter Tatverdächtiger aus Warstein, versucht Elektrogeräte in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages zu stehlen. Ein Mitarbeiter verhinderte den Diebstahl und hielt den Jungen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Da der 16-Jährige keine Angaben zur Tat machen wollte und keinen Ausweis mit sich führte, wurde er zu einer Polizeiwache gebracht. Dort konnte seine Identität ermittelt werden. Im Anschluss wurde der Verdächtige nach Rücksprache mit dem zuständigen Jugendamt mit einem Taxi nach Warstein zurückgebracht. Die Beamten stellten ein Tastentelefon sicher, dass der 16-Jährige mit sich führte. Das Diebesgut blieb im Baumarkt. Die Ermittlungen dauern an.

