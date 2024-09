Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Ermittlungen eingeleitet, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Nach einer Sachbeschädigung in der Okenstraße, hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Am Mittwochmorgen wurden auf den Scheiben eines dortigen Geschäftes offenbar politisch motivierte Parolen festgestellt, deren Urheberschafft nun Gegenstand weiterer Ermittlungen sind. Die beiden in oranger Farbe aufgebrachten Parolen waren offenbar in der Zeit von Dienstag, 18 Uhr bis Mittwoch, 9 Uhr angebracht worden. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können, wenden sich unter der Hinweisnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell