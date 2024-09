POL-OG: Kehl, Marlen - Sattelauflieger beschädigt, Hinweise erbeten

Neuried (ots) - Am Mittwoch gegen 23:30 Uhr fuhr ein BMW-Fahrer auf der L75 von Altenheim kommend in Fahrtrichtung Goldscheuer. Offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit der nassen Straße verlor er zirka 200 Meter nach einem dortigen Parkplatz die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. In Folge geriet er ins Schleudern, kollidierte mit einem dortigen ...

mehr