Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Hinweise zum 24. Spieltag des FC Schalke 04 und des SC Preußen Münster /Fans werden zur Mithilfe aufgefordert

Gelsenkirchen (ots)

Die Stadt Gelsenkirchen, der FC Schalke 04 und die Polizei Gelsenkirchen stehen am Freitag, 28. Februar 2025, vor großen Herausforderungen. Denn an diesem Spieltag werden wieder mehrere zehntausend Fans die Mannschaften des FC Schalke 04 und des SC Preußen Münster in der Gelsenkirchener Veltins-Arena anfeuern.

Bei diesem Spiel steht aber nicht nur die sportliche Rivalität im Fokus. Besonders die An- und Abreise wird für viele Beteiligte besonders.

Wahrscheinlich beteiligen sich am Spieltag die Nahverkehrsunternehmen an einem Streik, zu dem die Gewerkschaften aufgerufen haben. Das bedeutet, dass an diesem Tag keine Busse und Bahnen fahren.

Die Gästefans von Preußen Münster werden vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof mit Shuttle-Bussen zum Stadion transportiert.

Der Anreiseverkehr des Fußballspiels, das um 18.30 Uhr angepfiffen wird, fällt mitten in den regulären Feierabendverkehr. Daher raten Stadt, Verein und die Polizei dringend:

- Reisen Sie frühzeitig an und planen Sie genug Zeit ein, um ins Stadion zu gelangen. - Wir empfehlen dringend allen Fans, die mit dem Auto anreisen wollen, Fahrgemeinschaften zu bilden - Denken Sie über alternative Anreisemöglichkeiten wie das Fahrrad oder das Taxi nach. - Ortskundige Fans können Parkplätze in Buer-Mitte nutzen und dann zu Fuß (ca. drei Kilometer) zum Stadion laufen. - Der Weg vom Hauptbahnhof zum Stadion ist etwa sieben Kilometer lang. Sollten Sie diese Strecke zu Fuß zurücklegen wollen, planen Sie dafür bitte ausreichend Zeit ein. Ein organisierter Fanmarsch zur Arena ist an Auflagen geknüpft und kann aufgrund der Verkehrslage nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden. - Die Sicherheit hat immer höchste Priorität. Daher gelten am Stadion natürlich trotz der vielleicht erschwerten Anreisebedingungen die sonst auch üblichen Einlasskontrollen. - Wenn Sie mit dem Auto anreisen, nutzen Sie bitte ausschließlich die offiziell zur Verfügung stehenden Parkplätze. - Halten Sie Straßen und Bürgersteige frei, um Rettungskräften nicht den Weg zu versperren. - Bilden Sie bei Stau eine Rettungsgasse und parken Sie in keinem Fall Rettungswege zu. - Die Polizei Gelsenkirchen und die Ordnungsdienste sind bemüht, allen eine sichere und schnelle An- und Abreise zu ermöglichen. - Die Polizei Gelsenkirchen ist am Spieltag mit zahlreichen Kräften im Einsatz. - Achten Sie auf Verkehrsinformationen im Radio oder in den Sozialen Medien, um über die Verkehrs- und Sicherheitslage informiert zu sein. Die Polizei Gelsenkirchen informiert fortlaufend auf ihrem WhatsApp Kanal. Auch der Verein FC Schalke 04 wird über seine Kanäle informieren.

Wir wünschen allen Fußballfans schon jetzt eine sichere Anreise und ein spannendes Spiel.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell