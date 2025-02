Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ortungsdienste führen zum Täter - Bundespolizei stellt Taschendieb

Bochum - Essen (ots)

Am Abend des 4. Februars meldete ein Reisender den Diebstahl seines Gepäcks. Das hochwertige Apple MacBook in dem Rucksack konnte geortet werden. Die Bundespolizei stellt den Täter samt Diebesgut und übergab dieses dem rechtmäßigen Eigentümer.

Um 19 Uhr meldete sich ein Reisender bei der Bundespolizei am Bochumer Hauptbahnhof und teilt den Diebstahl seines Rucksacks mit. Der 19-Jährige hatte zuvor auf einer Bank sitzend auf den Zug gewartet. Sein Gepäck stellte er dabei neben sich auf der Sitzgelegenheit ab. In dem Rucksack befand sich unter anderem ein Apple MacBook Pro mit einem Wert von über 2000,- Euro. Als er in den Zug einstieg, ließ er die Tasche auf der Bank stehen. In dem Regionalexpress stellte er dann das Fehlen dieser fest, stieg beim nächsten Halt aus und fuhr zurück nach Bochum. Leider war der Rucksack nicht mehr aufzufinden. Den Laptop konnte er über eine App auf seinem Smartphone orten. Nachdem sich der Laptop noch kurze Zeit im Bochumer Hauptbahnhof befand, bewegte er sich in Richtung Essen. Der Geschädigte informierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten nahmen den Sachverhalt auf und führten sofort eine Sichtung des Videomaterials der Überwachungskameras im Hauptbahnhof Bochum durch. Die Sichtung zeigte einen unbekannten Mann, der den Rucksack an sich nahm und in den RE 1 in Richtung Essen stieg. Die Uniformierten hielten Rücksprache mit der Bundespolizeiwache Essen und übermittelten die Täterbeschreibung sowie ein Lichtbild des Täters an die Kolleginnen und Kollegen. Der Bochumer konnte unterdessen den Standort verfolgen, so dass eine Bundespolizeistreife den Tatverdächtigen schließlich im Bereich der Essener Innenstadt stellen und mit dem Sachverhalt konfrontieren konnten. Auf den Vorhalt hin, gab der Deutsche an, den Rucksack gefunden zu haben und dass er diesen in einem Fundbüro abgeben wolle. Anschließend machte er von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und äußerte sich nicht weiter. Das Diebesgut konnte in dem Rucksack des Beschuldigten aufgefunden werden.

Die Identität des 45-Jährigen stellten die Uniformierten in der Wache im Essener Hauptbahnhof zweifelsfrei fest. Zudem stellten sie das Diebesgut sicher. Der 19-jährige Deutsche wurde über den Fahndungserfolg in Kenntnis gesetzt und konnte im Anschluss seinen Rucksack und den hochwertigen Laptop in Empfang nehmen.

Die Bundespolizei leitete gegen den ebenfalls aus Bochum stammenden Beschuldigten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.

