Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 39-Jährigen auf der Bundesstraße 9 in Kranenburg-Wyler

Kleve - Kranenburg (ots)

Am Mittwoch, 5. Februar 2025 um 12:30 Uhr, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der Grenzkontrollen einen 39-jährigen Deutschen bei der Einreise aus den Niederlanden auf der Bundesstraße 9 in Wyler. Die Personalienüberprüfung in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft in Kassel mit einem Haftbefehl wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gesucht wird. Hiernach muss der Verurteilte noch eine Geldstrafe in Höhe von 3200 EUR bezahlen oder eine 80-tägige Haftstrafe verbüßen. Der Mann zahlte die fällige Geldstrafe bei der Bundespolizei in Kleve ein und durfte dann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle weiterreisen.

