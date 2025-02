Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ausreise gescheitert - Bundespolizei verhaftet zwei Gesuchte am Flughafen Düsseldorf

Düsseldorf (ots)

Die Ausreise gleich zweier Reisenden am Flughafen Düsseldorf endete am gestrigen Dienstag (04.02.2025) in der Justizvollzugsanstalt. Grund hierfür waren vorliegende Haftbefehle.

Am Dienstagmorgen kontrollierte die Bundespolizei einen 42-jährigen deutschen Staatsangehörigen, der sich bei den Beamten zur Ausreisekontrolle eines Fluges nach Istanbul/Türkei vorstellte. Hierbei stellte sich heraus, dass die Staatsanwaltschaft Arnsberg im Juni 2024 einen Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den bereits im Februar 2019 rechtskräftig Verurteilten erlassen. Da er flüchtig war, wurde die Fahndung veranlasst. Die Geldstrafe in Höhe von 1.400 Euro konnte von dem im Kreis Soest lebenden Mann nicht beglichen werden, so dass die Ersatzfreiheitsstrafe in Höhe von 28 Tagen nicht abgewendet werden konnte. Er wurde daher durch die Bundespolizei an die zuständigen Justizbehörden überstellt.

Dienstagvormittag dann kontrollierten die Bundespolizeibeamten einen kongolesischen Staatsangehörigen, der ebenfalls beabsichtigte, nach Istanbul/Türkei zu fliegen. Bei dem 64-Jährigen wurde festgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach nach ihm suchte. Im März 2024 wurde durch diese ein Haftbefehl wegen fahrlässigen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen gegen den im August 2023 Verurteilten ausgestellt. Da sich der Verurteilte der Strafvollstreckung entzogen hatte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben. Die Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro konnte auch durch den in Nordrhein-Westfalen lebenden Mann nicht beglichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 60 Tagen nicht abgewendet werden. Auch er wurde daher durch die Bundespolizei den zuständigen Justizbehörden überstellt.

