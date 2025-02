Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Flüchtiger erscheint in Dienststelle - Bundespolizei nimmt 41-Jährigen in Gewahrsam

Bochum - Rheine (ots)

Am gestrigen Nachmittag (4. Februar) wurde ein Mann im Bundespolizeirevier in Bochum vorstellig, um einen Verlust seines Ausweisdokumentes zu melden. Schließlich stellte sich heraus, dass er aus einer Einrichtung geflohen war.

Gegen 16:10 Uhr erschien ein 41-Jähriger in der Bundespolizeiwache am Bochumer Hauptbahnhof und gab gegenüber den Beamten an, dass er seinen Personalausweis verloren habe. Zur Feststellung seiner Identität übergab der deutsche Staatsbürger den Uniformierten eine Gesundheitskarte, welche mit einem Lichtbild versehen war. Durch einen Datenabgleich in den polizeilichen Fahndungssystemen, wurde seine Identität zweifelsfrei festgestellt. Ermittlungen ergaben, dass das Landgericht Bielefeld, wegen des Verstoßes gegen die die Weisungen während der Führungsaufsicht, nach dem Aufenthaltsort des Mannes aus Rheine suchen ließ. Zudem bestand ein Hinweis zur aktiven Haft. Bereits seit 2021 befand sich der nicht mehr im Maßregelvollzug, sondern in einer zuständigen Eingliederungshilfe, aus der er seit November 2024 abgängig war.

Bei der Durchsuchung des 41-Jährigen fanden die Uniformierten eine geringe Menge Drogen auf und beschlagnahmten diese.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Bewährungshelferin, nahmen die Bundespolizisten den Deutschen in Gewahrsam. Anschließend führten ihn die Beamten, bis zu seiner Abholung durch die zuständige Eingliederungshilfe, dem Polizeigewahrsam in Bochum zu. Er wird sich nun wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

