Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt 57-Jährigen nach Bedrohung in S-Bahn in Gewahrsam

Köln (ots)

Am 04. Februar soll es in der S12 in Fahrtrichtung Horrem Bahnhof am Bahnhof Köln Müngersdorf/Technologiepark zu einer Bedrohung gekommen sein.

Gegen 14:50 Uhr trafen Beamte der Bundespolizei in Köln auf einen 57-Jährigen, welcher bereits durch Einsatzkräfte der Landespolizei gefesselt worden war.

Laut Zeugenaussagen soll der Deutsche zunächst durch die Bahn gegangen sein und dort lautstark mit sich selber gesprochen haben. Daraufhin habe es einen Konflikt zwischen ihm und einem unbekannten Geschädigten gegeben, woraufhin er ein Teppichmesser aus seinem mitgeführten Rucksack geholt und den Unbekannten hiermit bedroht habe. Verletzt wurde hierbei niemand.

Die Bundespolizisten durchsuchten den Aggressiven und stellten hierbei eine Zange sowie ein Teppichmesser bei ihm fest. Anschließend führten sie den 57-Jährigen zur Durchführung weiterer strafprozessualer Maßnahmen der Dienststelle zu.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von nahezu 2,5 Promille. Da der Kerpener angab, oftmals in Folge von Alkoholkonsum aggressiv zu werden, hielten die Beamten Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter des Amtsgerichts in Köln. Dieser entschied, den Polizeibekannten in Gewahrsam zu nehmen.

Die Eisatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen der vorangegangenen Bedrohung.

