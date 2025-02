Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter entwendet junger Frau das Smartphone im ICE

Augsburg - Bochum - Ehingen (ots)

Die am 20. Januar 2025 veröffentlichte Fahndung nach einem Mann, der verdächtigt wird einer Reisenden ihr Smartphone in einem Schnellzug in Richtung Hamburg entwendet zu haben, kann gelöscht werden.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/5953012

Der Tatverdächtige konnte durch einen Beamten der Polizeidirektion Leipzig identifiziert werden.

Gegen den 19-jährigen Serben richtet sich nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls.

Alle Medien, die diese Fahndung elektronisch veröffentlicht haben, werden gebeten die entsprechenden Bilder zu löschen.

Vielen Dank für die Veröffentlichung.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell