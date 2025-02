Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 21-Jähriger hält sich über ein Jahr unerlaubt mit gefälschter italienischer ID-Karte in Deutschland auf - Bundespolizei stellt noch weitere Urkundendelikte fest

Aachen (ots)

Die Bundespolizei hat am Montag mehrere Urkundendelikte im Rahmen der wiedereingeführten temporären Grenzkontrollen aufgedeckt.

In einem Fall wurde bei der Einreisekontrolle aus Belgien ein 21-jähriger Marokkaner mit der Verwendung falscher Personalien an der BAB 44 bei Aachen-Lichtenbusch angetroffen. Zunächst zeigte er den Beamten auf seinem Smartphone ein Bild einer italienischen ID-Karte vor. Bei der eingehenden Kontrolle wurden seine echten Ausweispapiere in Form einer marokkanischen ID-Karte und Reisepasses aufgefunden.

Der 21-Jährige (Beifahrer) wurde mit zur Wache nach Eschweiler verbracht. Hier stellte man in noch weiteren Ermittlungen fest, dass die Person sich bereits über ein Jahr unerlaubt in Deutschland unter falschen Personalien aufhielt. Er hatte sich mit falschen Personalien beim Ausländeramt gemeldet und war dort seit seiner Anmeldung nicht mehr vorstellig gewesen.

Da der Verdacht der Urkundenfälschung und Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz vorlagen, wurde wegen der Klärung des Aufenthaltes die Kriminalwache des Polizeipräsidiums Aachen eingeschaltet. Auf Einvernehmen wurde die Person übergeben, und die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Der Fahrer wurde wegen des Verdachtes der Beihilfe zur unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht.

In zwei weiteren Fällen konnte am frühen Montagmorgen ein total gefälschter spanischer Führerschein bei einem 39-jährigen Spanier festgestellt werden. Er wurde wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Urkundenfälschung zur Anzeige gebracht.

Eine 25-jährige Frau aus Guinea, die zuvor mit einem Fernreisebus aus Belgien eingereist war, hatte sich fälschlicherweise mit einem französischen Aufenthaltstitel einer anderen Person ausgewiesen. Sie wurde wegen des Ausweismissbrauches und der unerlaubten Einreise zur Anzeige gebracht. Sie stellte ein Schutzersuchen und wurde an eine Aufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell