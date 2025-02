Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ein Mann, zwei Haftbefehle - Bundespolizei nimmt 28-Jährigen am Flughafen Düsseldorf fest

Düsseldorf (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (03.02.2025) stellte sich bei den Beamten der Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf ein Australier zur Einreisekontrolle eines Fluges aus Istanbul/Türkei vor. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den 28-jährigen Mann gleich zwei Haftbefehle vorlagen. Der erste wurde im November 2024 durch die Staatsanwaltschaft Koblenz wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit und der zweite eine Woche zuvor durch die Staatsanwaltschaft Köln wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis in zwei Fällen gegen den im November 2023 und Januar 2024 Verurteilten erlassen.

Die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 63 Tagen konnte von dem in Nordrhein-Westfalen lebenden Mann jedoch abgewendet werden, da dieser die Geldstrafe in Gesamthöhe von 2.800 Euro vor Ort bei der Bundespolizei beglich. Im Anschluss setzte er seine Heimreise fort.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell