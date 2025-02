Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbelehrbar - Bundespolizei sperrt aggressiven 20-Jährigen weg

Köln (ots)

Am vergangenen Sonntag, 02. Februar, suchte ein Deutscher zunächst die Konfrontation mit Angestellten der DB Sicherheit und im Anschluss mit Beamten der Bundespolizei. Schlussendlich ging es für den Mann ins Gewahrsam.

Gegen 22:00 Uhr trafen Beamte der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Köln das erste Mal auf den polizeibekannten 20-Jährigen. Nachdem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn den Kölner aufgrund einer Hausrechtsmaßnahme aufgefordert hatten, den Bahnhof zu verlassen, beleidigte und bedrohte er diese. Ferner wehrt er sich mit Tritten und Schlägen gegen die Hausrechtsmaßnahme, sodass er zu Boden gebracht und die Bundespolizei hinzugezogen wurde. Während er am Boden lag, trat und schlug er weiter in Richtung der Sicherheitskräfte, wodurch einer von ihnen am Kopf getroffen wurde. Die Beamten fixierten den Aggressor an Händen und Füßen, bevor sie ihn den Diensträumen der Bundespolizei Köln zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zuführten. Seine Beleidigungen und Bedrohungen führte er gegenüber den Polizisten fort.

In den Zellenräumen der Wache spuckte er nach den Uniformierten und schlug mehrfach seinen Kopf auf den Boden.

Aufgrund des aufgebrachten Zustandes und den bereits begangenen Straftaten, entschied der diensthabende Dienstgruppenleiter der Bundespolizei Köln, den Aggressor in Gewahrsam zu nehmen.

Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Körperverletzung, Bedrohung, Beleidigung und Hausfriedensbruch.

Nicht einmal 40 Minuten seit seiner Entlassung aus dem Polizeigewahrsam trafen die Bundespolizisten den 20-Jährigen am gestrigen Montag, 03. Februar, gegen 06:30 Uhr nach versuchtem Diebstahl im Hauptbahnhof Köln an. Auch hier setzte er sein voran gezeigtes aggressives Verhalten fort. Aufgrund der Fortbegehung der Straftaten wird er nun dem Haftrichter vorgeführt.

Er muss sich dort aufgrund der oben geschilderten Sachverhalte sowie weiteren Delikten aus jüngster Vergangenheit (Körperverletzungs- Sachbeschädigungs- und Bedrohungsdelikten) vor einer Richterin oder einem Richter verantworten.

